Puente comercial con Oriente: Viviana Yacoub participó de la cumbre estratégica con el embajador chino

En una jornada estratégica para la proyección económica y urbanística de la capital bonaerense, la presidente y fundadora de Yacoub Real Estate & Developers, la arquitecta y martillera Viviana Yacoub, y el vicepresidente de la compañía, Juan Segundo M. Yacoub, tuvieron una participación destacada en la cumbre de trabajo que reunió al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, con referentes clave de la región en la sede de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV).

El encuentro, encabezado por el representante diplomático asiático junto al presidente de la entidad anfitriona, Rafael Velázquez, convocó a autoridades locales y a empresarios de vanguardia para debatir sobre la agenda productiva de la ciudad y el fortalecimiento de los lazos bilaterales. En ese marco, los máximos directivos del grupo desarrollador acercaron una perspectiva integral sobre las oportunidades concretas que ofrece el mercado inmobiliario regional para la captación de inversiones extranjeras y la modernización de la infraestructura urbana.

Durante el intercambio con la comitiva diplomática, Viviana Yacoub puso el foco en la capacidad transformadora de la arquitectura y la construcción en La Plata, subrayando la importancia de generar puentes comerciales y de financiamiento con el gigante asiático que potencien desarrollos de alta gama y generen empleo calificado. En sintonía, Juan Segundo M. Yacoub aportó la visión ejecutiva y de innovación, remarcando la necesidad de incorporar tecnología de vanguardia, criterios de sustentabilidad en las nuevas edificaciones y esquemas de articulación que sitúen a la ciudad como un polo de atracción para capitales globales.

“La colaboración con un país como China abre múltiples oportunidades de desarrollo en diversos sectores”, afirmó Rafael Velázquez durante la jornada, una lectura compartida plenamente por el sector privado. La reunión abordó también la proyección del Año Nuevo Chino 2027 —celebración emblemática que reúne a más de 300 mil personas en la capital provincial—, ratificando que los lazos culturales y la diplomacia económica son motores complementarios para dinamizar el comercio y consolidar a La Plata en el mapa de la cooperación internacional.