Yacoub concretó la compra de ABES y asume la reorganización de 11 obras en La Plata entre ellos el Argoth Hotel Hilton

En un contexto donde el mercado inmobiliario empieza a recuperar dinamismo y varias obras arrastran demoras en sus avances, Yacoub Real Estate & Developers concretó la adquisición de la desarrolladora ABES con el objetivo de reencaminar, ordenar y dar continuidad a un paquete de desarrollos residenciales de fuerte incidencia urbana en la ciudad de La Plata.

La operación apunta a garantizar previsibilidad para los compradores, sostener la actividad del sector y aportar una salida responsable para proyectos que, por su escala y ubicación, resultan estratégicos dentro de la trama urbana.

Once desarrollos pasan a una nueva etapa de planificación y ejecución

Con la compra ya realizada, Yacoub Real Estate & Developers asume la reorganización técnica y administrativa de once emprendimientos que pertenecían a ABES. Según se informó, el objetivo inmediato será normalizar el estado de cada obra, revisar documentación, avances reales y compromisos asumidos, para luego definir nuevos cronogramas y un esquema de trabajo que permita retomar el rumbo con estándares constructivos alineados al equipo técnico de Yacoub.

“A partir de los primeros días de febrero, se van a desarrollar las primeras reuniones con todos los damnificados para llegar a una solución lo más favorable posible para todas las partes”, indicó Viviana Yacoub, fundadora y presidenta de Yacoub Real Estate & Developers.

Los emprendimientos incluidos en esta etapa son:

Torre Dezzeo, en calle 55 entre 4 y 5

Elipsis, en calle 54 entre 4 y 5

Lumiere, en calle 55 entre avenida 1 y 2

Torre Cromo, en calle 2 entre 56 y 57

En la zona de Plaza Rocha y alrededores, también se incorporan:

Lucero, en calle 59 entre 9 y 10

Vita, en calle 11 entre 59 y 60

Torre Cross, en calle 58 entre 11 y 12

Y completan el listado:

Marath, en avenida 60 entre 3 y 4

Thymos, en calle 16 entre 54 y 55

Torre Argoth, en calle 56 entre 1 y 2

Almafuerte, el proyecto frente a Plaza San Martín

Se trata de obras con avances y situaciones diversas, que ahora ingresan en una fase de reordenamiento integral para asegurar continuidad, trazabilidad y cumplimiento.

Un movimiento estratégico con foco en continuidad, empleo y confianza

Desde la compañía sostienen que esta compra se enmarca en una estrategia que busca preservar valor urbano, sostener fuentes de trabajo y evitar que proyectos en marcha queden paralizados, algo que impacta tanto en compradores como en proveedores, contratistas y el entramado productivo de la construcción.

A la vez, la incorporación del paquete ABES se interpreta como una señal hacia el mercado local: la decisión de invertir y asumir obras en marcha eleva la previsibilidad del sistema en un momento donde el sector demanda certezas.

Plan de expansión y consolidación en plazas clave

La adquisición de ABES se inscribe dentro de un plan de crecimiento sostenido de Yacoub Real Estate & Developers. En los últimos años, la firma consolidó su expansión con presencia en La Plata, sucursales en Palermo y Belgrano (CABA) y operación en Mar del Plata, reforzando su posicionamiento como una de las desarrolladoras con mayor despliegue en el país.

Lo que viene: normalización y nuevos cronogramas

Con la operación ya cerrada, lo que sigue —según indicaron— es una fase de normalización técnica y administrativa: diagnóstico por obra, reorganización de equipos, revisión de contratos y definición de nuevas planificaciones de ejecución.

La compra de ABES por parte de Yacoub Real Estate & Developers reafirma su rol en la renovación urbana de La Plata, sumando inversión, organización y una estrategia de desarrollo sostenido, con impacto directo en la continuidad de obras, el empleo y la confianza del ecosistema inmobiliario local.