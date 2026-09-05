Noche de gala en La Plata: Yacoub Developers presentó la Torre Melek en una deslumbrante avant premiere

La noche platense se vistió de diseño, sosticación y vanguardia. Sobre la emblemática Avenida 44, entre 14 y 15, las luces tenues y la imponente silueta iluminada de la Torre Melek marcaron el pulso de una velada inolvidable: la avant premier del nuevo ícono residencial de Yacoub Developers, que consolida un hito extraordinario al convertirse en la tercera torre entregada por la compañía en lo que va del año.

Desde el atardecer, invitados especiales, personalidades del sector, referentes del diseño y amantes propietarios comenzaron a congregarse frente al imponente hall de acceso de doble altura, cuya volumetría y detalles de categoría anticipaban el nivel constructivo del proyecto.

Una experiencia inmersiva: showroom, sky bar y cuerdas

La recepción combinó a la perfección la calidez de un encuentro social con la exclusividad de un lanzamiento inmobiliario de primer nivel. Los asistentes tuvieron el privilegio de recorrer el exclusivo showroom de departamentos, apreciando en primera persona las unidades de uno y dos dormitorios en semipisos.

Allí, la estética de inspiración brutalista —con sus imponentes losas de hormigón visto, carpinterías de alta prestación con DVH y porcelanatos de primera línea— dialoga con el verde de los balcones aterrazados, ofreciendo una transición armónica entre la vida urbana y la calma del hogar.

La velada continuó con un recorrido por los sectores comunes: en planta baja, la espectacular pileta climatizada con cascada integrada, deck e iluminación LED conectada al patio interno se convirtió en el punto predilecto de las primeras miradas de admiración. Un piso más arriba, el gimnasio equipado de última generación demostró cómo el confort y el bienestar fueron concebidos como ejes centrales del proyecto.

El clímax de la noche se trasladó a lo más alto. En la terraza del nivel 13, el sky bar recibió a los invitados con una propuesta de coctelería de autor especialmente diseñada para la ocasión, mientras los acordes de violines en vivo envolvían el ambiente bajo las estrellas. Entre el solárium, las pérgolas y el sector de parrillas del SUM, los presentes disfrutaron de una vista panorámica privilegiada de la ciudad, con las diagonales y plazas circundantes brillando en el horizonte.

Promediando la noche, llegó el momento más emotivo. Frente a los propietarios y rodeada por su equipo de trabajo, la arquitecta y empresaria Viviana Yacoub tomó la palabra para dirigirse a los presentes, destacando el valor de la palabra empeñada y el orgullo de concretar un nuevo desafío constructivo en la ciudad:

“Cada torre que proyectamos nace de un sueño, pero sobre todo de un compromiso inquebrantable con quienes confían en nosotros. Entregar hoy Melek, la tercera torre que inauguramos este año, no es solo un récord de gestión y esfuerzo de todo nuestro equipo; es la conrmación de que en La Plata se puede apostar a la excelencia, a la arquitectura de vanguardia y a materiales nobles que perduren en el tiempo.”.

Un nuevo faro urbano en Avenida 44

Con su juego dinámico de losas desfasadas y un esquema lumínico LED que potencia su presencia nocturna, Melek no solo redene la sonomía de una de las arterias más conectadas y estratégicas de La Plata, sino que ratica la vigencia de una premisa clara: concebir espacios para quienes valoran no solamente dónde vivir, sino cómo vivir.