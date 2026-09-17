Reaparece la gripe aviar y se enciende la alarma por nuevos casos

Después de un período sin casos reportados, la gripe aviar regresó a Argentina, generando preocupación en la industria avícola. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección del virus influenza aviar altamente patógeno (IAAP) H5 en Carlos Spegazzini, localidad del partido de Ezeiza, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo sanitario correspondiente.

El hallazgo se produjo tras recibir un aviso sobre mortalidad en un predio que albergaba aves de traspatio. Los análisis de laboratorio confirmaron que la causa fue la propagación del virus. Para evitar su expansión, las autoridades establecieron un área de prevención con un radio de 3 kilómetros alrededor del foco, donde se implementarán estrictas medidas de bioseguridad y se realizará un rastreo epidemiológico exhaustivo.

Desde SENASA aclararon que, por el momento, esta reaparición no compromete el estatus sanitario que mantiene Argentina como país libre de IAAP. También enfatizaron que “la enfermedad no se transmite por el consumo de productos aviares, como carne y huevos”, disipando así posibles temores en la población.

La influenza aviar tipo A es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae, que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres. En algunos casos, también puede infectar a personas y a otras especies animales como caballos, cerdos y perros.

Entre las aves más vulnerables se encuentran gallinas, pavos, codornices y faisanes, además de especies acuáticas como patos, gansos, flamencos y cisnes. El virus se clasifica en dos categorías según la severidad de la enfermedad, lo que determina el impacto sanitario y las medidas de control a implementar.

La detección temprana y la respuesta inmediata, junto con las prácticas de bioseguridad, forman la base de la estrategia que lleva adelante SENASA para prevenir y contener la enfermedad, trabajando en conjunto con el sector productivo y la comunidad en general.