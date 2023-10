Gripe Aviar: ya son 250 los lobos marinos que aparecieron muertos en la costa marplatense

La aparición de tres ejemplares de lobo marino muertos en la orilla de Playa Grande este martes encendió las alarmas en la población. El hallazgo por parte de los marplatenses que circulaban en el lugar no sorprende a los especialistas, que no descartan que los animales hayan fallecido afectados por el brote de Gripe A que afecta a la población de mamíferos marinos en toda Sudamérica y en el último mes llegó a las colonia del sur de Brasil.

"Todavía estamos viendo casos de lobos marinos que llegan a la orilla a morir o cuerpos que salen arrastrados por la corriente en diferentes playas de la ciudad", explicó en diálogo con 0223, el titular de la Fundación Fauna Argentina, Juan Lorenzani.

Según explicó Lorenzani, si bien el pico del brote se registró en la temporada de invierno, aún quedan algunos animales infectados con el virus que no pueden superar la enfermedad. En el caso especifico de los tres ejemplares que aparecieron esta mañana, el responsable de la entidad protectora de animales explicó que el deceso de estos animales "lleva entre 15 y 20 días y están en la línea máxima de marea".

"Hace más de un mes que no vemos animales con síntomas dentro del puerto, pero estamos atentos a lo que salgan animales en la línea de costa", añadió.

En total se contabilizaron desde el mes de agosto, cuando se detectó el brote de Gripe Aviar, 250 lobos muertos de dos pelos "Desde hace mas de un mes no tenemos reporte de contagios, pero esto no quiere decir que el virus no esté, seguimos trabajando en conjunto y estamos atentos a la evolución de la colonia", dijo Lorenzani.

En los últimos 90 días aparecieron cerca de 250 lobos marinos muertos en las costas de Mar del Plata. Foto: archivo.

Por último, el titular de Fauna Argentina destacó la importancia de mantener las precauciones del caso a la hora de bajar a la playa. "Si encuentran un animal, no acercarse y si van con mascotas a la playa evitar que estas se acerquen a los lobos marinos", cerró.