Después de tres meses, reabrió al público la Escollera Sur

Después de permanecer tres meses cerrada para contener un brote de gripe aviar, finalmente las autoridades del Consorcio Portuario ordenaron reabrir el paso al público de la Escollera Sur. Si bien reiteran el pedido de no acercarse a los animales, marplatenses y turistas pueden volver a disfrutar de ese paseo de la zona del Puerto.

Gabriel Felizia, presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata, confirmó a 0223 que por instrucción del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se resolvió reabrir hace unos días el paso de la Escollera Sur.

"Ha sido una experiencia bastante difícil la de los lobos marinos por el trabajo que significó. Hoy no se ven rastros de la enfermedad, por eso se permitió la apertura", explicó.

Por su parte, Juan Lorenzani, integrante de la Fundación Fauna Argentina, ratificó que desde octubre no se detectan lobos marinos muertos o enfermos con sintomatología de la gripe aviar que provocó el deceso de más de 250 ejemplares.

Felizia y Lorenzani coincidieron en destacar los trabajos que llevó adelante el Consorcio Portuario para construir una platea en un tramo de Escollera Sur lindero al sector de playas donde se concentra la mayor parte de la colonia de lobos marinos. El objetivo de la misma fue generar condiciones óptimas de comodidad para el descanso de estos animales. "De esa manera, se puede abarcar mayor cantidad de animales y disminuir los que están en la Banquina", explicó el ambientalista.

En declaraciones a 0223, el titular de Fundación Fauna Argentina insistió con el pedido a la población de no acercarse a los animales que salen del mar a descansar a la costa. "Es parte de su hábitat y los habitantes de Mar del Plata debemos estar acostumbrados a que es un hecho natural. Van a seguir saliendo. Entonces, no hay que obligarlos a volver al mar ni arrojarles agua. No hay que hacer nada", completó.