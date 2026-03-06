Alerta: detectan un caso de influenza aviar en Mar del Plata

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció este viernes un caso de influenza aviar en Mar del Plata. El organismo lo detectó por diagnóstico de laboratorio con una muestra "altamente patógena (IAAP) H5" en aves de traspatio —gallinas y patos— en un predio ubicado en la ciudad.

El ente sanitario nacional delimitó el área de prevención (AP) alrededor del brote e inició las tareas contempladas en su plan de contingencia, que incluye medidas de biocontención, vigilancia y control sanitario, orientadas a prevenir la diseminación del virus.

A pesar de la preocupación generada por el caso, el Senasa realizó una evaluación del área geográfica delimitada y confirmó que no se encuentran granjas comerciales en las proximidades del foco ni dentro del perímetro definido.

En cuanto a los predios de aves de traspatio comprendidos en la zona, destacaron que se reforzarán las medidas preventivas y de manejo para mitigar el riesgo de introducción del virus.

Recomendaciones a productores

"Se recuerda a todos los productores notificar inmediatamente si observan mortandad elevada o con signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en sus aves", pidieron desde el organismo y recordaron que para acceder a las vías de notificación es necesario ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.