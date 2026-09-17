Los jugadores de Peñarol sacaron pecho tras el clásico: "No hay mejor manera de arrancar una temporada"

Para ellos fue la primera vez de un clásico en cancha, con un marco espectacular y un ida y vuelta que hizo que el partido se viviera como si fuera por los puntos. Pero no lo fue y lo saben, es un partido de preparación, el primero, pero en el que pudieron mostrar mucho de lo trabajado en la pretemporada para acoplarse y empezar a jugar a lo que pretende Leandro Ramella. Tras el triunfo ante Quilmes, dos de los que siguen de la temporada pasada, Luciano Guerra y Agustín Pérez Tapia, celebraron el clásico y cómo se imaginan la Liga Nacional 2026/27.

Luciano Guerra

El base confesó que "no hay mejor manera de arrancar una temporada. Es también devolverle un poco a toda la gente de Peñarol, que así como vinieron hoy, más allá de que hubo un clásico, están todo el año apoyándonos". Además, reconoció la importancia de haberse armado con tiempo y llegar con ritmo a la competencia oficial: "Ahora también se viene la gira por Brasil, que también son de preparación. A nosotros, más allá del resultado que nos importaba, porque esto está lejos de ser un amistoso, nos interesaba ver cómo estaba lo que veníamos construyendo juntos, trabajando hace varias semanas por momentos lo pudimos mostrar, así que nos pone muy contentos".

En cuanto al plantel, remarcó que "es un equipo muy largo y todos pueden aportar, entonces tenemos que aprovecharlo. Repetimos varios del año pasado, eso ya es una ventaja y los que llegaron la mayoría sabe lo que es Peñarol, ya lo ha vivido y esto también suma. Tenemos jugadores con mucha experiencia que en los partidos difíciles, momentos muy importantes, van a ser los que nos guíen en el camino".

Agustín Pérez Tapia

El escolta de Peñarol, hizo hincapié en que está "muy contento que se haya vuelto a jugar el clásico. Creo que para la ciudad es muy importante, este clima no se vive en ninguna cancha. Más allá de que sea amistoso, que sea un partido de preparación para ambos equipos, se vivió de otra manera. Por suerte fue para nosotros, fue un partido de preparación diferente y eso, la verdad que, nada, agradecer a la gente que vino a acompañar desde la tribuna, que no paró un segundo, la verdad que eso sube mucho al equipo".

Pérez Tapia se mostró ilusionado con la llegada de Ramella y confesó que "es un entrenador que respeto muchísimo, comparto su idea de juego y la verdad que fue una de las razones por las que me pude quedar", sin dejar de agradecer a "la gente del club, los dirigentes por darme la oportunidad de seguir un año más, se mantuvo una base del año pasado, que es importante, y los jugadores que vinieron se acoplaron bien para que haya un gran grupo".

Por último, se enfocó en lo que viene para la gira por Brasil previa al debut: "El domingo ya viajamos, vamos a jugar 3 partidos y el 30 tenemos que arrancar la Liga que es lo que a nosotros nos interesa, lo que nos importa y a lo que apuntamos. Estamos trabajando para eso".



