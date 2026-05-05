Mar del Plata bajo cero: con una imagen impactante, juntan firmas para rechazar un polémico proyecto de Milei

Con una imagen impactante juntan firmas para rechazar el proyecto de eliminación de Zona Fría de Milei. Foto: Change. org

Asociaciones de consumidores encabezan una iniciativa a través de la plataforma Change.Org, para rechazar el proyecto del Ejecutivo, que nuevamente busca eliminar el beneficio de Zona Fría a Mar del Plata y distintas ciudades de la Argentina. Advierten que podría haber facturas con 300% de aumento.

Hace unas horas la iniciativa gubernamental ingresó al Congreso y busca eliminar el beneficio que pesa sobre 55 departamentos de la provincia de Buenos Aires, 12 en La Pampa, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. En estas localidades solo podrán acceder al beneficio aquellos consumidores que tengan como ingresos menos de tres canastas básicas.

La campaña en contra del proyecto

Desde la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa Mar del Plata encabezan un reclamo y proponen que los usuarios firmen a través de la plataforma digital Change.Org.

En los argumentos, proponen que la ciudad y la zona “han sido históricamente reconocidas por su clima frío” y que en caso de dejar de percibir los descuentos del 30% al 50%, afectaría a miles de familias.

Marisa Sánchez, titular de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa MDP. Foto archivo: 0223.

“Los inviernos en Mar del Plata son intensos, con temperaturas que regularmente descienden por debajo de los 0 grados Celsius. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el promedio de temperaturas mínimas en el invierno oscila entre los 1 y 3 grados, cifras comparables con otras zonas que sí se benefician de la Zona Fría. Existen precedentes de otras ciudades con climas similares que han sido incluidas en el régimen de Zona Fría por esta misma razón. Al sacar este régimen a Mar del Plata y sus alrededores, se genera una desigualdad y se descuida una necesidad legítima de nuestros ciudadanos”, señala el escrito, impulsado por la titular de la ONG, Marisa Sánchez.

La consigna pide ingresar al sitio web y apoyar a que el Congreso no implemente cambios al beneficio que afectaría notablemente el importe de las facturas de gas.