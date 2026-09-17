Mar del Plata es la ciudad del interior bonaerense con más personas centenarias

El fenómeno se replica en la Provincia y en todo el país.

Mar del Plata es la ciudad del interior bonaerense con mayor cantidad de personas centenarias y noventonas, un dato que refleja el marcado envejecimiento de la población de la ciudad y que tomó relevancia a partir de las cifras difundidas en el marco del Día del Respeto a los Mayores, que se conmemoró este martes.

De acuerdo con los datos publicados, el distrito concentra una importante cantidad de adultos mayores, una tendencia vinculada con la elección de Mar del Plata como lugar de residencia durante la jubilación y con la posibilidad de desarrollar el retiro cerca del mar.

En números absolutos, es la ciudad del interior provincial con mayor cantidad de personas centenarias y noventonas.

El fenómeno no es exclusivo y se inscribe en una tendencia demográfica que atraviesa a toda la provincia de Buenos Aires. Actualmente, unos 3.000 bonaerenses tienen más de 100 años, lo que representa entre el 35% y el 40% de los centenarios que viven en el país. Las mujeres constituyen casi el 80% de ese grupo.

En territorio bonaerense, la esperanza de vida alcanza los 75,4 años para los varones y 80,8 años para las mujeres, aunque la distribución de la población mayor no es uniforme. Los grandes aglomerados urbanos con mayor infraestructura sanitaria conviven con distritos rurales y localidades de la costa atlántica donde la salida de los jóvenes hacia otros centros urbanos incrementó la proporción de adultos mayores.

Entre los municipios con mayores índices de envejecimiento, se encuentran Vicente López y San Isidro, mientras que en el interior bonaerense se destacan distritos como Coronel Pringles, Adolfo Alsina, Carhué, Gonzales Chaves, San Cayetano y Carlos Tejedor.

De las 8.400 personas mayores de 100 años en Argentina, el 75 por ciento son mujeres.

Más de 8.400 centenarios en Argentina

A nivel nacional, los datos actualizados del Registro Nacional de las Personas (Renaper) indican que en Argentina viven más de 8.400 personas mayores de 100 años. Al igual que ocurre en la provincia, las mujeres representan una amplia mayoría: alrededor del 75%.

Entre ellas también se encuentran los denominados supercentenarios, es decir quienes superan los 110 años, aunque se trata de un grupo reducido que reúne apenas a unas pocas decenas de personas.