"No toleramos actos de violencia": el comunicado del geriátrico donde un cuidador golpeó a dos mujeres

Después de la fuerte repercusión que generaron los videos del interior del hogar residencial "David", donde se podía observar a un cuidador que maltrataba verbal y físicamente a dos mujeres a su cargo, la institución emitió un comunicado para referirse a los hechos.

"El hogar repudia enérgicamente los hechos acaecidos y que son de dominio público. Hacemos saber que ya hemos entablado las acciones judiciales de rigor a fin de que se investigue lo ocurrido y posteriormente se impongan las sanciones legales pertinentes a su responsable", expresaron.

Además, desde la institución dejaron en claro que acompañaron a las familias afectadas, "tal como lo hemos hecho desde un inicio" y subrayaron que de ninguna manera toleran actos de violencia "dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente".

"Depositamos la continuidad de este lamentable y repudiable episodio en manos de la justicia a cuya disposición quedamos en forma plena", aclararon desde la residencia y cerraron: "Esperando regresar prontamente a nuestra normalidad cotidiana, por la tranquilidad de nuestros abuelos y la de sus familiares, concluimos la presente gacetilla saludándolos cordialmente".

La clausura del Hogar David

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura transitoria del geriátrico David. Según confirmaron a este medio fuentes oficiales, la medida responde a que el establecimiento no inició el trámite de renovación de la habilitación sanitaria pese a haber sido intimado durante una inspección realizada el 12 de marzo de 2026.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la responsabilidad de contar con la habilitación corresponde a los propietarios del establecimiento. Además de la habilitación sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud, los geriátricos deben contar con la correspondiente habilitación comercial.

Además, aclararon que el Ministerio no tiene un registro automático de todos los lugares donde funcionan geriátricos, sino que las inspecciones suelen iniciarse a partir de denuncias judiciales, presentaciones de familiares o usuarios, o cuando un caso toma estado público.

En este caso, indicaron que durante la inspección realizada hace casi cuatro meses se intimó a los responsables a iniciar de inmediato el trámite de renovación de la habilitación, algo que finalmente no ocurrió. "Al no haber realizado el trámite en el plazo estipulado, corresponde una clausura transitoria hasta tanto regularicen su situación", señalaron desde el organismo.