Investigan el robo de cajas registradoras en dos locales, identificaron a un autor y le allanaron la casa

La investigación por el robo de dos cajas registradoras en comercios en apenas veinticuatro horas derivó en la realización de un allanamiento donde secuestraron elementos de interés para la causa.

Fue personal de la comisaría sexta el que, tras el aval de la Justicia de Garantías, allanó una vivienda ubicada en Balcarce al 8300 donde secuestró una campera inflable negra con capucha, un casco blanco, zapatillas negras con detalles blancos, un teléfono celular Samsung A15, un cargador de pistola calibre 9 mm, una munición calibre .32 y una munición calibre .22.

Escaparon en moto.

“Los elementos incautados presentan interés para la investigación, particularmente las prendas de vestir, que resultarían coincidentes con las características descriptas en el hecho investigado”, informaron autoridades policiales.

El primero de los hechos investigados ocurrió el 9 de septiembre en una carnicería de avenida Luro al 9600, donde tres hombres arribaron en dos motocicletas, dos de ellos ingresaron al comercio y uno exhibió un arma de fuego mientras el restante sustrajo una caja registradora con aproximadamente $1.400.000.

Elementos secuestrados.

Un día después, en un comercio ubicado en Luro al 8000, donde dos hombres encapuchados y con cascos ingresaron al local y sustrajeron una caja registradora con aproximadamente $780.000, además de dos cuchillas, para luego escapar en una motocicleta junto a otros dos individuos.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos de interés y solicitó una orden de detención para el imputado mientras continúan las tareas investigativas tendientes a determinar la participación de los demás autores.