"Estas lacras te arruinan en minutos": volvieron a robar en un comercio y los dueños explotaron de "bronca e impotencia"

"Te arruinan en cuestión de minutos": volvieron a robar en un comercio y los dueños explotaron de "bronca e impotencia".

Una comercio del sur de Mar del Plata volvió a ser asaltado durante la noche de este jueves y sus dueños publicaron un mensaje en redes sociales para manifestar su "bronca" e "impotencia" por cómo "te pueden arruinar en cuestión de minutos".

El lamentable episodio se registró en una fiambrería ubicada en la avenida Jacinto Peralta Ramos entre Irala y Ayolas, donde un sujeto violentó la puerta e ingresó al establecimiento para sustraer diferentes productos.

A pesar de que el delincuente quedó grabado por las cámaras de vigilancia y fue capturado más tarde por las autoridades, los propietarios del local realizaron un descargo en un posteo de Instagram para advertir la situación y lamentar la crítica realidad en materia de seguridad.

Según manifestaron, se trató de la segunda vez que acceden al negocio y sustraen mercadería, por lo que remarcaron que "la sensación es de una impotencia y una bronca enormes".

"Detrás de un comercio hay muchísimo sacrificio, horas de trabajo y esfuerzo todos los días para salir adelante. Mientras nosotros nos rompemos el lomo trabajando, pagando impuestos altísimos que literalmente te hunden y tratando de hacer las cosas bien, estas lacras te pueden arruinar en cuestión de minutos todo lo que cuesta tanto construir", arremetieron con suma indignación en el texto subido.

En la misma línea, las víctimas expresaron que aunque uno se levante "todos los días" a trabajar, "a generar empleo" y "a apostar por seguir adelante", luego de este tipo de situaciones no saben "qué hacer", y apuntaron: "Estas lacras se te ríen en la cara y no les importa nada".

"Muchísima impotencia. Muchísima bronca. Quiero agradecer a la Policía por atrapar a la rata inmunda esta. Gracias por actuar con rapidez, compromiso y profesionalismo, y lograr detener al responsable. En momentos así, donde uno siente mucha impotencia y bronca, saber que hay personas trabajando para hacer justicia es muy importante", sentenciaron los responsables de Cóndor.