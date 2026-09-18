Detienen a dos mujeres por narcomenudeo durante un allanamiento

Dos mujeres acusadas de comercializar estupefacientes en una vivienda del barrio General Pueyrredón fueron aprehendidas en las últimas horas por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y fueron trasladadas al complejo penitenciario de Batán.

En el marco de una causa a cargo de la fiscalía de Estupefacientes, el Juez de Garantías Gabriel Bombini avaló el allanamiento de una casa en Florencio Sánchez entre Benito Lynch y Mario Bravo, correspondiente al barrio General Pueyrredón de esta ciudad.

Tienen 26 y 31 años.

En el lugar secuestraron una importante cantidad de envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, un celular, dinero y cuadro con motor correspondiente a una moto Yamaha YBR sustraída hace dos semanas en la localidad de Miramar.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación se inició en el mes de mayo a partir de una denuncia sobre la utilización de esa propiedad para la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de venta al menudeo.

Las dos mujeres 26 y 31 años de edad aprehendidas en el lugar fueron alojadas en la Unidad Penal 50 de Batán.