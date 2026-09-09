Conductor de app hizo un pasamanos de marihuana y lo paró la Policía

El conductor de un auto de aplicación que hizo un pasamanos de marihuana fue aprehenedido el miércoles a la madrugada por personal policial en el barrio San José y notificado de la formación de una causa penal.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte, el que minutos antes de las dos de la mañana que recorria la jurisdicción de la comisaría segunda los que observaron en inmediaciones de la avenida Independencia y Avellaneda un automóvil Chevrolet Corsa negro con balizas encendidas y un hombre que, tras advertir la presencia policial, se alejó del lugar.

"Los efectivos observaron posteriormente que el sujeto había ingresado al vehículo y solicitaron apoyo ante la sospecha de un posible intercambio con otra persona", informaron autoridades policiales.

El automóvil fue interceptado en Avenida Independencia al 3100 y la fiscalía de Estupefacientes autorizó una requisa de urgencia, realizada en presencia de un testigo. Durante la inspección del rodado se hallaron 13 envoltorios de nylon con una sustancia vegetal, una balanza de precisión en funcionamiento, una navaja, dinero, un celular y un blíster de medicamento.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Daniela Ledesma dispuso la formación de causa penal y la posterior libertad del imputado