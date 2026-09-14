Detuvieron a una prófuga por narcomenudeo en Mar del Plata

La mujer fue remitida a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

La División Unidad Operativa Federal Mar del Plata detuvo este lunes por la tarde a la integrante de una organización que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Ya habían sido atrapados otros dos sujetos de la banda.

El operativo se inició a partir de dos allanamientos realizados días atrás, en los que lograron aprehener a dos hombres y secuestrar una importante cantidad de dosis de cocaína y marihuana.

Secuestraron dinero, cocaína y teléfonos celulares.

Durante esas pesquisas, las autoridades detectaron que la mujer buscada integraba la organización, aunque no se encontraba presente al momento de los allanamientos y permanecía prófuga.

A raíz de ello, la Fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial de Mar del Plata solicitó la realización de tareas especiales de localización e inteligencia para dar con la fugitiva.

Como resultado de las investigaciones, la acusada fue individualizada, identificada y detenida en la vía pública. Tras las actuaciones de rigor, la autoridad judicial dispuso su alojamiento en la dependencia policial y su posterior traslado a la Unidad Penitenciaria N° 50 de Batán.