Detuvieron a un hombre que vendía cocaína en su casa

Una investigación solicitada por la fiscalía de Estupefacientes permitió allanar una vivienda en el barrio Pueyrredón donde detuvieron a un acusado de comercializar cocaína al menudeo.

Secuestraron droga fraccionada y una pistola nueve milímetros con la numeración suprimida.

El operativo a cargo de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas se llevó a cabo en una vivienda en inmediaciones de las calles Sicilia y De Los Inmigrantes donde secuestraron envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, un celular, dinero en efectivo en moneda nacional y una pistola Browning calibre nueve milímetros con la numeración registral suprimida.

La investigación se inició a finales del mes de agosto y con diversas tareas se confirmó que esa vivienda era empleada para la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de venta al menudeo.

El sujeto quedó imputado por los delitos de infracción a la ley de Estupefacientes y tenencia ilegal de arma de guerra y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.