Lanzan la venta de pasajes de tren para octubre y noviembre con nuevos precios

A partir del 1° de octubre, entrará en vigencia un nuevo esquema tarifario que varía según el día de viaje y la ocupación del tren.

Con la llegada de la primavera y previo al inicio de la temporada alta, Mar del Plata vuelve a posicionarse como un destino preferido para escapadas desde Buenos Aires. Trenes Argentinos abrió la venta de pasajes para los meses de octubre y noviembre, en el servicio que conecta la estación Plaza Constitución con la ciudad.

A partir del 1° de octubre, entrará en vigencia un nuevo esquema tarifario que varía según el día de viaje y la ocupación del tren. Los pasajeros que adquieran sus boletos a través de Internet podrán acceder a un 10% de descuento sobre el precio regular.

Los pasajeros que adquieran sus boletos a través de Internet podrán acceder a un 10% de descuento sobre el precio regular.

Las tarifas de martes a jueves comienzan en $25.000 para Primera y $30.000 para Pullman. Para los días lunes, viernes, sábados y domingos, los valores parten de $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman. Los pasajes pueden comprarse de forma presencial en las estaciones Retiro, Constitución, Once y otras intermedias, además de la plataforma oficial de Trenes Argentinos.

La programación del servicio para octubre y noviembre contempla frecuencias variables según el día de la semana. Sin embargo, debido a obras, los trenes 302 y 303 no circularán los martes, miércoles y jueves, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad antes de realizar la compra.

Con la llegada de la primavera, se habilitaron los pasajes para octubre y noviembre con precios desde $25.000 y beneficios para compra online y grupos específicos.

Además del descuento por compra online, existen tarifas especiales para ciertos grupos. Los niños de 3 a 12 años abonan el 50% del boleto, mientras que los menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento. Jubilados y pensionados cuentan con un 40% de descuento, y las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo presentando la documentación correspondiente.

El servicio también permite transportar perros o gatos pequeños en un sector específico de Primera, exclusivamente entre las estaciones cabeceras y bajo condiciones establecidas por la empresa. Es importante destacar que los boletos deben adquirirse antes de abordar el tren, ya que no se venden a bordo.

A partir del 1° de octubre, entrará en vigencia un nuevo esquema tarifario que varía según el día de viaje y la ocupación del tren.

Con tarifas que comienzan en $25.000 por tramo, descuentos para distintos pasajeros y frecuencias reforzadas algunos días, el tren se presenta como una alternativa conveniente para quienes planean viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata en octubre y noviembre, anticipándose al inicio de la temporada de verano.

La programación prevista para octubre y noviembre contempla diferentes frecuencias según el día de la semana.

Desde Constitución hacia Mar del Plata :

Lunes y viernes: 7.30 y 14.17.

Viernes: también hay un servicio adicional a las 17.08.

Sábados: 7.32 y 14.32.

Domingos y feriados: 7.25 y 14.52.

Desde Mar del Plata hacia Constitución :