"No fue lo que esperábamos" y "no vino nada de gente": la desilusión de los taxistas en las vacaciones de invierno

Los taxistas se mostraron disconformes con la afluencia de turistas durante las vacaciones de invierno en Mar del Plata, ya que detallaron que "el movimiento fue cero" y brindaron una imagen desoladora: "Las paradas están repletas de autos esperando".

En principio, de acuerdo a Martín, uno de los conductores con base en la terminal de ómbibus, en la primera semana de vacaciones de invierno hubo "un 20% más de gente con respecto al movimiento habitual", por lo que consideró que "está muy vacío" y que "ni siquiera sumó este fin de semana intermedio, cuando en los medios se hablaba de que iba a venir gente".

"No vino nada", resumió el chofer, que sostuvo que en el sector creían que el fin de semana pasado "iba a ser el fuerte", pero la realidad fue completamente distinta: "Basta con mirar las paradas, que están repletas de taxis esperando, mientras que la salida y el galpón de la terminal están vacíos. Decayó muchísimo la actividad y el turismo en general", advirtió.

Los taxistas percibieron apenas un 20% más de movimiento comparado al habitual.

En la misma línea, aseguró que se observan "restaurantes y cafeterías vacías, a pesar de que programaron un montón de eventos", y remarcó que "durante la noche, el movimiento es cero".

En paralelo, el taxista también es propietario de un departamento y contó que tuvo intenciones de alquilarlo "a precio accesible" y únicamente consiguió un inquilino por dos días en todo el receso invernal.

Por otro lado, en cuanto a la competencia con las aplicaciones de transporte, contempló que más allá de que genera un impacto, al ubicarse en la estación de micros, aun los siguen eligiendo. "El problema no es tanto la competencia, sino que no hay movimiento. Cuando hay trabajo, trabajamos todos. Ni siquiera se ve a los autos de aplicaciones levantando pasajeros".

Los conductores remarcaron que "la salida y el galpón de la terminal están vacíos".

A su vez, Adrián, otro conductor de taxi situado en la parada de San Martín e Hipólito Yrigoyen, explicó que "sí vino gente, aunque no el caudal pretendido por los trabajadores", y precisó que "el turismo estuvo muy disperso: se vio movimiento en el centro y la zona de Güemes, pero en el Puerto hubo poca gente".

En la misma línea que su colega, manifestó que "el domingo se trabajó bien porque el clima acompañó, pero en general las vacaciones estuvieron muy tranquilas, con un pequeño incremento durante la semana pasada, pero nada fuera de lo común".

"No fueron las vacaciones que esperábamos", añadió, al mismo tiempo que al ser consultado por las apps de transporte, su visión fue completamente diferente: "Se nota muchísimo, sobre todo durante la madrugada con la juventud. Nuestro público es la gente mayor y quienes trabajan en las reparticiones públicas. Los precios accesibles de las plataformas hacen que los jóvenes se vuelquen a ese servicio, y eso impacta en nuestra recaudación diaria", lamentó.