El dólar mayorista se aceleró sobre el cierre y anotó su mayor suba semanal desde fines de agosto

Luego de haber bajado en la rueda del jueves, el dólar mayorista rebotó este viernes 18 de septiembre y volvió a niveles de fines de agosto, pero se ubica a más de 25% del techo de la banda. Se trata de su mayor suba semanal en casi un mes.

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.514,50, un incremento de $4,5 respecto ayer. Así, finalizó a 25,7% del límite superior de la banda, que durante la jornada se ubicó en $1.903,5. A nivel semana, acumuló un incremento de apenas $6 (+0,4%).

El dólar mayorista superó los $1.510

A nivel minorista, el dólar oficial finalizó a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). Entre los dólares paralelos, el blue cedió a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.582,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%. El dólar MEP opera a $1.534,77 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

¿A cuánto cotiza el dólar este viernes?

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.593,59.