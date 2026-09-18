Pidió llenar el tanque de nafta y se fue sin pagarlo: para evadir al playero, lo arrastró por el piso

En la noche del jueves, un vehículo se detuvo en la estación de servicio de Avenida Champagnat y Colón, y el conductor le pidió al playero que llene el tanque de nafta. El hombre descendió del auto, pidió también un aceite y después de simular que pagaba, aceleró y huyó, arrastrando al trabajador por el piso.

Uno de los playeros del turno noche de la YPF relató a 0223 el hecho completo: "Me fui un segundito a atender a un camión que estaba justo tapándome la visión de lo que estaba pasando y nada, yo había visto como que tenía problemas para pagar, pero que iban a buscar otro método, que iba a pagar con otra cosa".

"Me voy a atender y cuando vuelvo, habrán sido dos minutos, ya lo vi a mi compañero todo sucio en el piso", continuó el trabajador. Además mencionó que dentro del auto había una pareja, y que el hombre se bajó, como hacen comúnmente al llegar su turno de carga en la estación, mientras que la mujer se quedó en el interior del vehículo.

"El muchacho pidió un aceite y que le llenen el tanque, y después quiso cobrarle, le cambió el método y como no podía cobrarlo ahí mi compañero se le paró enfrente", relató el playero y resumió: "Le dijo 'no puedo dejarte ir' y ahí no más el tipo se lo llevó puesto".

Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la estación de servicio. "Yo soy nuevo acá, pero es la primera vez que escucho algo así", sintetizó el testigo.