Impulsan un anillado eléctrico cerca de Mar del Plata para reforzar la energía en la región

Los municipios de General Alvarado y Balcarce avanzan en un proyecto destinado a reforzar el servicio de energía eléctrica en ambos distritos y en la región cercana. Se trata de un plan de obra eléctrica de cierre de anillo en 33 KV, que contempla la articulación entre distintas instituciones y organismos vinculados al sistema energético.

En ese marco, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, mantuvo una reunión de trabajo en la cooperativa eléctrica de Mechongué, donde se analizaron aspectos del proyecto y se avanzó en la unificación de criterios para presentar una propuesta. Del encuentro también participaron representantes de otras cooperativas eléctricas y personal de EDEA.

Referentes de cooperativas, funcionarios municipales y personal de EDEA en la reunión por la repotenciación eléctrica regional.

Una obra con impacto regional en el sudeste bonaerense

La iniciativa apunta a repotenciar y mejorar el servicio eléctrico tanto para las zonas residenciales como para las áreas vinculadas a la actividad agroindustrial. Según se informó, el alcance de la obra no se limitaría a los distritos involucrados, sino que también tendría impacto en localidades de la región cercana.

El encuentro forma parte de un proceso de gestiones iniciado tiempo atrás que tiene como antecedentes la puesta en funcionamiento de una granja fotovoltaica en junio de 2022 y la repotenciación energética concretada en febrero de 2025.

Referentes de Gral. Alvarado y Balcarce reunidos por el futuro energético regional.

Participantes de la reunión

Por General Alvarado participaron el secretario General y de Gobierno, Natanael López, y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios, Juan Manuel Paramio. En representación de Balcarce estuvieron el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Luis Gustavo Torres, y el concejal Andrés Lombardini.

También participaron el presidente de la Cooperativa Eléctrica General Balcarce, Mario Sotelo; el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Mechongué, Fernando Moldes; el gerente de esta última institución, Darío Beas; y el citado personal de EDEA.