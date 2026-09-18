YPF cambia su esquema operativo en el Puerto de Mar del Plata: qué pasará con la histórica terminal

La petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dispuso cambios en la operatoria de la histórica terminal que posee en el Puerto de Mar del Plata. La compañía confirmó a 0223 que lleva adelante una “adecuación operativa” con el objetivo de optimizar su esquema logístico, aunque aclaró que la decisión no implica su salida del puerto marplatense.

“YPF está llevando adelante una adecuación operativa de su terminal de despacho en el Puerto de Mar del Plata con el objetivo de optimizar su esquema logístico. La decisión no implica una salida de YPF del Puerto de Mar del Plata”, señalaron fuentes de la empresa que tiene como CEO a Horacio Marín.

En ese sentido, desde la petrolera remarcaron que el abastecimiento de combustibles al sector pesquero continuará garantizado, con los mismos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad. “La compañía mantiene su compromiso con sus clientes y con la actividad portuaria”, agregaron.

Algunos rumores sobre un posible retiro de YPF del Puerto de la ciudad habían generado preocupación en distintos sectores productivos. Sin embargo, desde la compañía estatal se limitaron a aclarar que se trata de una “adecuación operativa”.

Fuentes extraoficiales consultadas por 0223 señalaron que la terminal se encuentra trabajando por debajo de su capacidad. Según indicaron, desde el año pasado dejó de despachar Infinia Diesel, una de las variedades de combustible de YPF, lo que habría reducido todavía más el nivel de actividad de las instalaciones.

“Es una terminal histórica, pero ya no es lo que supo ser hasta principios de los 2000. Es histórica, pero viene trabajando poco y nada. Está muy paralizada”, describieron fuentes con conocimiento de la operatoria.

Uno de los puntos que todavía no fue precisado oficialmente por YPF es qué ocurrirá con los trabajadores afectados por la reestructuración.

Desde la empresa no brindaron detalles sobre la situación del personal. No obstante, fuentes extraoficiales indicaron que se había ofrecido a los trabajadores la posibilidad de trasladarse a la terminal que YPF posee en La Plata.

Una terminal con más de medio siglo de historia

Los cambios dispuestos por YPF alcanzan a un sector que forma parte del paisaje portuario marplatense desde hace décadas y que, además, quedó asociado a uno de los episodios más importantes de la historia política argentina.

Los tanques de combustible de YPF ubicados en el Puerto de Mar del Plata fueron uno de los principales objetivos del bombardeo del 19 de septiembre de 1955, durante el levantamiento militar que terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón.

Los tanques de YPF atacados en 1955

Seis buques de guerra tomaron posición frente a la costa y durante unos diez minutos cañonearon las instalaciones. Nueve de los once tanques fueron destruidos y quedaron envueltos en llamas, con enormes columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Por su ubicación y por su historia, las instalaciones se convirtieron en un emblema del paisaje del Puerto, aun cuando su actividad fue disminuyendo con el paso de los años.