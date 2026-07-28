Locura al volante: hizo trompos en una estación de servicio, casi atropella a una empleada y huyó riéndose

Un peligroso episodio de locura al volante indignó a los vecinos del conurbano bonaerense en las últimas horas. Un conductor fuera de control hizo varios trompos a alta velocidad en el playón de una estación de servicio. Durante las maniobras imprudentes, el coche pasó a milímetros de impactar contra los surtidores de combustible. Toda la temeraria secuencia fue registrada en video por los propios acompañantes del vehículo. La grabación se viralizó rápidamente.

Cómo fue el episodio de locura al volante que se viralizó en las redes

El grave incidente ocurrió durante el fin de semana en un establecimiento YPF de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. El vehículo ingresó a la estación ubicada sobre la intersección de la avenida Olivos y la Ruta 197 para realizar las piruetas. La maniobra puso en peligro inminente la vida de una trabajadora, quien evitó ser atropellada por el automóvil al esquivarlo en el lugar. Las autoridades analizan las grabaciones para ubicar al irresponsable automovilista.

Analizan las cámaras de seguridad del lugar.

Las imágenes fueron filmadas desde el habitáculo por uno de los acompañantes mientras el conductor aceleró y realizó trompos dentro del predio comercial. A pesar del riesgo de provocar un incendio por la cercanía con las mangueras de nafta, los jóvenes festejaron la imprudencia sin medir las consecuencias. Tras realizar los movimientos arriesgados, el automovilista huyó del lugar a toda velocidad entre risas. Las redes sociales repudiaron el accionar de los ocupantes.

El video comenzó a circular con fuerza en las plataformas digitales provocando una ola de indignación entre los usuarios. La difusión del material audiovisual busca identificar la patente del rodado para iniciar las acciones legales correspondientes por la exposición al peligro. Vecinos y clientes exigieron sanciones ejemplares contra el grupo de jóvenes por el riesgo al que expusieron a los trabajadores. La policía trabaja sobre las cámaras de seguridad.

Hasta el momento las autoridades policiales no notificaron la detención del chofer ni la localización del vehículo utilizado. Los dueños del comercio aportaron las imágenes del circuito cerrado para colaborar con la investigación judicial. El hecho reabrió la polémica por la falta de controles viales durante las madrugadas en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Se esperan novedades en las próximas horas para dar con los responsables.