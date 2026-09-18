Una secundaria marplatense ahora se llama “Abuelas de Plaza de Mayo”

Estudiantes de la Secundaria N°36, en la zona puerto de Mar del Plata, decidieron nombrar a su escuela como “Abuelas de Plaza de Mayo”, en honor a las mujeres que desafiaron la sangrienta dictadura para encontrar a sus hijos desaparecidos.

Los adolescentes del establecimiento, de Elpidio González 230, realizaron en la previa un importante trabajo de investigación que cubrió dos hechos significativos en la lucha de los Derechos Humanos. “El nombre llega en un año muy particular, donde conmemoramos los 50 años de La Noche de los Lápices y en una semana en donde hubo también los bombardeos en Mar del Plata en la zona del puerto, donde está ubicada nuestra escuela”, expresó la Directora, Camila Afonso.

La docente resaltó el “enorme trabajo” que realizaron los chicos para embellecer la escuela por motivo del acto, que se realizó este viernes. “Es una alegría enorme que ellos puedan hoy también tener esta identidad educativa y en pos de una educación obviamente de calidad seguimos trabajando”, afirmó.

A su lado, Luciana Baldini, presidenta de la Comisión de DDHH del Consejo Escolar, puso de relieve el gran interés que mostraron los estudiantes en el tema y valoró el valor simbólico del nombre de la escuela. “Creemos que el nombre Abuelas de Plaza de Mayo es una bandera, porque representa al grupo de mujeres que se juntan, que se unen, que se fortalecen en la unidad para buscar a sus hijos y luego a buscar a sus nietos, que aún los seguimos buscando”, concluyó.