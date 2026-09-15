A 50 años de La Noche de los Lápices, reconocerán a Emilce Moler con el Honoris Causa

Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, vive en Mar del Plata desde 1978.

Emilce Moler volverá este martes a la Universidad Nacional de La Plata para recibir una distinción que, cinco décadas atrás, parecía imposible de imaginar. La sobreviviente de La Noche de los Lápices, radicada en Mar del Plata luego de aquel suceso, será reconocida con el Doctorado Honoris Causa de la Unlp junto a Gustavo Calotti y Pablo Díaz, los otros dos sobrevivientes del operativo represivo que tuvo como víctimas a estudiantes secundarios de La Plata.

El acto se realizará desde las 17 en el Patio Julieta Lanteri del edificio de la Presidencia de la UNLP y será encabezado por el presidente de la institución, Fernando Tauber. La distinción alcanzará también a familiares de Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, Víctor Treviño y María Clara Ciocchini, estudiantes que permanecen desaparecidos.

La Universidad Nacional de La Plata distinguirá a Moler junto a los sobrevivientes Gustavo Calotti y Pablo Díaz.

Para Moler, el reconocimiento tiene un significado que excede lo académico. En una entrevista que brindó a 0223 en 2021, había definido su lugar como sobreviviente como una responsabilidad: “somos la voz de los que no están”. También había explicado que hablar sobre lo ocurrido no era solamente una forma de recordar el pasado, sino de ayudar a las nuevas generaciones a comprender cómo se construyó la democracia y por qué los derechos conquistados no pueden darse por sentados.

Moler tenía 17 años cuando fue secuestrada durante la madrugada del 17 de septiembre de 1976. Era estudiante del Bachillerato de Bellas Artes y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Fue trasladada a distintos centros clandestinos de detención y posteriormente permaneció detenida en el penal de Villa Devoto. Recuperó la libertad en 1978.

El reconocimiento se entrega a 50 años del operativo represivo que tuvo como víctimas a estudiantes secundarios platenses.

Después de salir de prisión, su historia tomó otro rumbo. Se radicó en Mar del Plata, donde desarrolló una trayectoria académica y profesional: es doctora en Bioingeniería, magíster en Epistemología y profesora de Matemática. En 2020 publicó “La larga Noche de los Lápices. Relatos de una sobreviviente”, un libro en el que reconstruyó parte de su experiencia durante los años de la dictadura.

Pero la distancia temporal nunca significó para Moler que aquella historia quedara atrás. En aquella entrevista con 0223 explicaba que recién con el paso de los años pudo dimensionar la magnitud de lo ocurrido, especialmente cuando sus propios hijos alcanzaron las edades que tenían los jóvenes desaparecidos.

“Los derechos no son dados porque sí, sino que son producto de luchas”, sostuvo entonces, al plantear la necesidad de que las nuevas generaciones puedan establecer un vínculo entre aquel pasado y el presente.

Moler mantiene un fuerte compromiso con las luchas sociales en Mar del Plata.

Un reconocimiento a medio siglo de La Noche de los Lápices

La Unlp decidió entregar el Honoris Causa en el marco del 50° aniversario de La Noche de los Lápices, uno de los episodios más emblemáticos de la represión ejercida por la última dictadura militar y un hecho central en la agenda social de la capital bonaerense.

La universidad señaló que la distinción busca reconocer las trayectorias de aquellos estudiantes y su compromiso con los derechos estudiantiles, la educación pública y la construcción de una sociedad democrática.

El homenaje tendrá además una continuidad artística. Luego de la ceremonia, los cinco elencos musicales estables de la Unlp se presentarán juntos por primera vez en el concierto “Y seguí cantando…”, una propuesta que reunirá al Cuarteto de Cuerdas, el Quinteto de Vientos, el Coro Universitario, el Coro Juvenil y el Coro de Cámara.