AFA consiguió lo que quería y los amistosos fueron aprobados como "Clase A": qué significa

Aunque no se sabe si continuará en la Selección, Paredes es el principal afectado. Nahuel Molina el otro que achicará la sanción.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que los tres amistosos que jugará la Selección Argentina entre septiembre y octubre contarán como "Amistoso Internacional 1er Nivel". De esta manera, aplicarán para que los futbolistas sancionados en la final del Mundial descuenten fechas.

Tras los incidentes en la final ante España, tres jugadores del plantel de Lionel Scaloni habían recibido fechas de suspensión. Leandro Paredes recibió diez, Nahuel Molina siete y Thiago Almada una. También recibió tres fechas de suspensión Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico.

Con la confirmación de que los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán oficiales Clase A, los tres jugadores reducirán sus fechas aplicadas. Paredes tendrá que cumplir siete más, Molina cuatro y Thiago Almada ya podrá estar disponible para jugar en la siguiente fecha FIFA.

Por otro lado, Ayala cumplirá el castigo completo al no ser parte de la gira con la Selección Argentina, al lado de Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar. De hecho, el futbolista de River podría estar ya en esta convocatoria, y perderse el primer partido. La intención de Lionel Scaloni sería confeccionar una lista con jugadores del ámbito local y sumarlos a los convocados. En esa nómina, además de Thiago Almada, podrían aparecer Gonzalo Montiel o Santiago Beltrán, entre otros nombres que fueron parte de convocatorias recientes.

Otra particularidad que tiene la lista confeccionada por Scaloni es que Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se sumarán par el último partido, junto con Lionel Messi. Las especulaciones por estas horas señalan que ambos futbolistas podrían decir adiós de la "Albiceleste" al igual que el astro rosarino, que tendrá su última función el martes 6 de octubre ante Benín.