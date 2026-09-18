Cuenta DNI sumó el pago de transporte con QR: cómo funciona la nueva opción

La billetera digital del Banco Provincia incorporó una nueva herramienta clave para el transporte público que simplifica el traslado de los usuarios cotidianos. A partir de esta actualización, las personas pueden abonar el pasaje de colectivo mediante la lectura de un código QR en Cuenta DNI sin necesidad de recurrir a tarjetas físicas. La funcionalidad no requiere efectuar cargas de saldo previas ni trámites intermedios antes de subir a la unidad. El importe correspondiente a la tarifa vigente se descuenta de forma automática desde los fondos disponibles en la cuenta.

Cómo es el método de pago con QR mediante Cuenta DNI

El procedimiento para abonar el viaje requiere ingresar a la aplicación oficial de la entidad financiera bonaerense desde cualquier dispositivo móvil. Dentro del menú principal, en la sección de opciones adicionales, se debe seleccionar el apartado denominado Pagar viaje con QR para generar el código. Luego, el usuario debe aproximar la pantalla del teléfono celular hacia el lector electrónico instalado en la unidad hasta recibir la validación. El impacto del débito puede demorar hasta 72 horas hábiles en verse reflejado en los movimientos bancarios.

Hay que aproximar la pantalla del celular hacia el lector.

La nueva alternativa tecnológica ya opera en la totalidad de las líneas de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en colectivos del AMBA. Entre los servicios de pasajeros habilitados figuran unidades de las líneas urbanas 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, entre otras. Asimismo, la red de cobro digital se expande paulatinamente hacia los sistemas de transporte público de municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Necochea cuentan con líneas que aceptan la modalidad.

Para poder utilizar el beneficio en el boletero electrónico, el pasajero únicamente debe contar con la aplicación gratuita instalada y saldo suficiente en la cuenta. Los desarrolladores de la plataforma recomiendan configurar un acceso directo dentro de la pantalla inicial del teléfono para agilizar el proceso de generación del código. Esta optimización evita demoras en las paradas y agiliza el ascenso de los pasajeros en los momentos de mayor circulación diaria. El sistema convive con los métodos tradicionales de pago vigentes en la provincia.

El QR de Cuenta DNI ya se usaba para compras.

Con esta incorporación, el Banco Provincia suma una solución utilitaria para el traslado diario de millones de bonaerenses en distintas localidades. La herramienta busca reducir la dependencia del plástico físico de la tarjeta SUBE y facilitar el acceso directo al dinero de la cuenta. El despliegue de los lectores habilitados continuará sumando nuevas empresas de colectivos en los municipios del territorio bonaerense durante los próximos meses.