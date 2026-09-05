Súper descuento con Cuenta DNI este sábado: cómo ahorrar hasta un 25% para ir a comer afuera

Una oportunidad imperdible para cuidar el bolsillo se encuentra disponible durante este sábado, ideal para quienes buscan disfrutar del fin de semana sin gastar de más. Las autoridades confirmaron que hay descuentos especiales en Cuenta DNI del Banco Provincia enfocados en gastronomía, veterinarias y carnicerías. De esta manera, miles de bonaerenses pueden acceder a reintegros significativos pagando directamente desde la aplicación de sus celulares. La medida busca aliviar los gastos diarios y fomentar el consumo en los locales de barrio.

Cuáles son los descuentos con Cuenta DNI para este sábado

Dentro de las promociones vigentes los sábados, el rubro de restoranes, bares y casas de comida se posiciona como una de las opciones más elegidas por las familias. La billetera virtual ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de todo el territorio provincial. Esta promoción contempla un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, cifra a la que se accede realizando consumos por $32.000. Además, el beneficio incluye los locales de YPF Full para compras rápidas.

El pago se debe realizar con clave DNI o QR.

Para aprovechar la promoción de comida durante el sábado y domingo, los usuarios tienen que abonar mediante código QR, clave DNI o la modalidad de cobro de la aplicación. Es indispensable verificar previamente los locales adheridos en el buscador oficial de la entidad financiera para asegurar la devolución del dinero. La acreditación del reintegro se realiza de forma automática en la cuenta vinculada del cliente, aunque puede llegar a tardar un máximo de 10 días. Resulta una opción estratégica para organizar almuerzos o cenas de fin de semana pagando una cifra menor.

A la propuesta gastronómica se le suma una alternativa pensada para el cuidado de los animales del hogar en comercios especializados. El sector de veterinarias y pet shops mantiene un 30% de descuento exclusivo todos los sábados del mes de septiembre. Este rubro fija un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, el cual se alcanza con un nivel de compra de $26.650. Resulta muy útil para comprar alimentos balanceados, accesorios o medicamentos a valores reducidos.

El beneficio incluye los locales de YPF Full.

El esquema de fin de semana se completa con un beneficio central enfocado en las compras habituales para la mesa familiar. El segmento de carnicerías, granjas y pescaderías otorga un 35% de descuento los sábados y domingos en los comercios participantes. Las autoridades recomiendan revisar la vigencia de las promociones antes de pagar para no perder ningún beneficio. Sumando todas las categorías disponibles, una persona puede lograr un ahorro relevante en sus gastos fijos semanales.