Detienen en la calle a un hombre con pedido de captura
Tiene 35 años. Lo buscaban desde el 3 de julio pasado. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 35 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde más de dos meses fue detenido en las últimas horas por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Fueron efectivos del Comando de Patrullas Norte quienes en la zona de Estrada entre Marie Curie y Zacagnini interceptaron al sujeto sobre quien pesaba un pedido de captura activa y orden de detención vigente desde el 3 de julio.
“La medida judicial corresponde a una investigación por robo triplemente agravado, por su comisión en poblado y en banda, por el uso de arma y por las lesiones graves sufridas por la víctima”, informaron autoridades policiales.
Desde el Juzgado de Garantías Nº 6 avalaron el procedimiento y dispusieron su traslado y alojamiento en la alcaidía penitenciaria de Batán.
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