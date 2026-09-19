Detienen en la calle a un hombre con pedido de captura

Tenía pedido de captura activa y orden de detención vigente desde el 3 de julio.

Un hombre de 35 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde más de dos meses fue detenido en las últimas horas por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas Norte quienes en la zona de Estrada entre Marie Curie y Zacagnini interceptaron al sujeto sobre quien pesaba un pedido de captura activa y orden de detención vigente desde el 3 de julio.

“La medida judicial corresponde a una investigación por robo triplemente agravado, por su comisión en poblado y en banda, por el uso de arma y por las lesiones graves sufridas por la víctima”, informaron autoridades policiales.

Desde el Juzgado de Garantías Nº 6 avalaron el procedimiento y dispusieron su traslado y alojamiento en la alcaidía penitenciaria de Batán.