Tenía pedido de captura y lo detuvieron cuando cruzaba la calle

Un hombre de 39 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde hace un par de semanas fue detenido este lunes cuando caminaba en el barrio Constitución y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Efectivos del Escuadrón de Caballería de Mar del Plata lo interceptó en inmediaciones de la avenida Constitución y Artigas y constató que registraba un pedido de captura activo en una causa por hurto.

Tiene 39 años.

“La medida había sido solicitada, junto a la orden de detención, el pasado 28 de agosto por autoridades judiciales”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría séptima se dispuso su alojamiento en la alcaidía penitenciaria.