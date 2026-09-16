Tenía doble pedido de captura y lo detuvieron en un control de rutina

Un hombre de 27 años que registraba dos pedidos de captura activa fue aprehendido en las últimas horas por personal policial que hacía recorridas preventivas en el barrio El Gaucho.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas Sur los que interceptaron al sujeto en inmediaciones las calles Olazar y Solís y al identificarlos confirmaron la vigencia de ambas órdenes judiciales.

Tiene 27 años.

El primero de los hechos por lo que pidió la captura ocurrió en diciembre de 2024 cuando el imputado fue aprehendido luego de protagonizar tres hechos de daños contra vehículos en distintos puntos de la ciudad, provocando daños en un Volkswagen Gol Trend, una Chevrolet Tracker y un Citroën C3.

La segunda causa fue en abril de 2025, cuando en inmediaciones de Pasaje San Jorge al 1700 intentó sustraer un carro con cartones, arrojado una piedra contra su propietario y posteriormente agredió a los efectivos policiales y dañó el patrullero.

Una vez labradas las actuaciones de rigor se dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 15 de Batán.