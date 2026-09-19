IA en dos ruedas: en bici, recorrerán 1200 km de la Costa Atlántica, con cámaras de 360° y software inteligente

Cinco ciclistas recorrerán más de 1.200 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Bahía Blanca en una experiencia que combina bicicleta, tecnología e inteligencia artificial (IA) y Mar del Plata será una de las paradas de un proyecto que busca transformar el viaje en una nueva manera de conocer la Costa Atlántica bonaerense.

La travesía denominada Cicloceánico, comenzó el pasado 12 de septiembre cuando cinco ciclistas partieron desde la Ciudad de Buenos Aires rumbo a Bahía Blanca para participar del 8° Foro Argentino de la Bicicleta, que se desarrollará entre el 2 y el 4 de octubre.

Durante aproximadamente 20 días atravesarán ciudades como Berisso, Punta Indio, Cerro de la Gloria, General Conesa, San Clemente del Tuyú, Mar del Tuyú, Pinamar, Mar del Plata, Mar del Sud, Centinela del Mar, Necochea, Orense, Reta, Faro, Pehuen-Có, Punta Alta y finalmente Bahía Blanca.

La iniciativa impulsada por el colectivo PedaLúdico, busca resaltar la experiencia como una original forma de investigación, expresión y experimentación, utilizando el movimiento para observar el territorio, registrar sus transformaciones y generar nuevas maneras de compartir aquello que se descubre durante el recorrido.

Las bicicletas llevarán cinco cámaras esféricas de 360 grados, que permitirán generar un registro audiovisual inmersivo del recorrido. A ese material se sumarán datos obtenidos mediante sensores instalados en las bicicletas, información vinculada con las condiciones del territorio —como viento y olas— y contenidos obtenidos a través de búsquedas en internet, entre ellos historias, noticias y referencias de los lugares atravesados.

Todo ese material será procesado mediante un software de IA, que buscará construir una representación dinámica del viaje y de las experiencias que surjan en cada etapa.

El objetivo es que el recorrido no sea solamente observado desde afuera, sino que pueda ser explorado e interpretado desde múltiples perspectivas.

En cada localidad visitada se invitará a vecinos y habitantes a participar de una pedaleada lúdica, con la intención de incorporar sus miradas, experiencias y percepciones al registro general del proyecto.