La Caravana de la Primavera fue reconocida en el Senado de la Nación: últimos días para la inscripción

La Caravana de la Primavera fue reconocida en el Senado de la Nación. Foto archivo: 0223.

A pocos días de realizarse la 66ª edición, la Caravana de la Primavera fue distinguida en el Congreso Nacional. El senador nacional Maximiliano Abad entregó un reconocimiento del Senado a los organizadores de la tradicional bicicleteada, en un encuentro realizado en la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, ubicada en Matheu 3349.

El reconocimiento destaca la trayectoria y el aporte de la Caravana, que une una vez al año a cientos de familias marplatenses. “La Caravana de la Primavera es parte de la identidad y de la historia de Mar del Plata. Son 66 ediciones reuniendo generaciones, familias y amigos alrededor de una tradición que nuestra ciudad ya adoptó y siente como propia”, señaló Abad.

En ese sentido, el senador expresó su alegría por entregar la distinción a quienes hacen posible que la Caravana –que en esta edición lleva el lema “Juntos, levantemos la mirada”- vuelva a realizarse cada año. “Es una enorme alegría entregar este reconocimiento del Senado de la Nación a todos los que, con compromiso y mucho trabajo, hacen posible que la Caravana vuelva a encontrarnos cada año”, destacó.

Por su parte, Julián Favero, organizador general de la Caravana de la Primavera, valoró el reconocimiento y destacó el significado que tiene para el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo. “Representa un orgullo para el Pequeño Mundo. Porque significa que venimos haciendo las cosas bien y que lo que hacemos representa mucho para toda Mar del Plata”, dijo.

Durante el encuentro recibieron el reconocimiento Joaquín García Morante, presidente del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo; Julián Favero, organizador general de la Caravana de la Primavera; Alejandro Pollio, encargado de animación; Franco Agustín Braghette, encargado de marcha; y Lautaro Spadavecchia Amez, encargado de prensa y comunicación.