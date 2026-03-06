Suspenden la fiesta del UPD en un balneario del sur de Mar del Plata tras reclamos de padres

La fiesta UPD fue suspendida en el balneario, ante el reclamo de padres y la advertencia de las autoridades. Foto ilustrativa,

Un famoso balneario del sur de Mar del Plata decidió suspender la fiesta del Último Primer Día (UPD) de varios colegios secundarios, ante los reclamos de decenas de padres.

Según pudo saber este medio, este jueves varios padres del colegio San Agustín se enteraron que el evento, programado para este domingo, no tendría habilitación para esta clase de fiestas y luego de varios reclamos a los responsables del salón, ubicado en el balneario South Beach, estos decidieron cancelar todo.

“Luego de haber concurrido a una reunión en la Municipalidad lamentamos comunicarles que se ha resuelto la suspensión de todos los eventos UPD. El principal motivo de la decisión fueron las presiones de la Dipregep, los reclamos de los directivos institucionales y las quejas de algunos padres que se presentaron en las oficinas municipales con el objeto de evitar la realización del evento”, señalaron desde el balneario.

En ese punto, desde el complejo privado decidieron que “al tomar tanto estado público el descontento de los citados, el municipio se vio obligado a tomar esta medida resultando ajena a nuestra voluntad” y resaltaron: “El dinero abonado será reembolsado en su totalidad en el transcurso de hoy y mañana”.

Por último, desde el balneario aclararon “que se les asegura y muchos colegios lo vivenciaron, que estos eventos se llevaron a cabo con total responsabilidad, con conciencia de que los asistentes son menores, exigiendo presencia de padres, contando con seguridad, área protegida con servicio de ambulancia, sanitarios químicos y como consecuencia de todo ello, nunca se produjo inconveniente alguno”, destacaron.

Fiestas clandestinas

Días atrás, desde la Municipalidad de General Pueyrredon emitieron un comunicado donde adelantaron que implementarán un operativo en la vía pública antes del ingreso a los colegios y también de control en los encuentros que se organizan en ámbitos privados.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalves, recordó que estos festejos solían realizarse en hogares o espacios particulares con acompañamiento familiar, pero "hubo un cambio de conducta sustancial" y en la actualidad "se pretende realizar encuentros masivos con más de 20 instituciones y más de 600 personas".

"Ya estamos pasando un límite que el Estado no va a permitir. No vamos a permitir la realización de fiestas clandestinas bajo en ningún contexto", aseguró el funcionario.