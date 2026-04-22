Famoso evento considera a Mar del Plata como una de las mejores playas del mundo: contra qué ciudades compite por el premio
Los World Travel Awards 2026 comunicaron las ternas continentales y La Feliz tiene un lugar entre las elegidas. ¿Por qué seduce nuestra ciudad?
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata recibió un mimo desde el exterior, aunque tierra adentro ya sabemos que es verdad lo que dicen. Los World Travel Awards ternaron a La Feliz como una de las mejores ciudades para disfrutar de sus playas. La mención premia la clásica cultura local y la modernidad de sus edificios, invitando a una mirada futurista desde el confort actual.
De esta manera, la ciudad vuelve a meterse en la conversación global del turismo. En 2026, el principal destino de playa de la Argentina será nominado como mejor destino de playa de Sudamérica en los World Travel Awards, lo que la posiciona frente a algunos de los enclaves más prestigiosos del continente.
Con una identidad construida entre tradición balnearia, infraestructura consolidada y una agenda cultural que trasciende el verano, Mar del Plata buscará competir de igual a igual en una categoría donde el nivel es tan alto como diverso.
Quiénes son los contrincantes de La Feliz
La categoría de mejor destino de playa sudamericano en 2026 reúne una oferta que sintetiza lo mejor del continente: comparte terna con gigantes turísticos como Río de Janeiro, las Islas Galápagos y San Andrés, destinos que dominan históricamente este segmento. Completan la placa Fernando de Noronha (Brasil), Isla Margarita (Venezuela) y Máncora (Perú).
El historial reciente muestra la exigencia de la categoría: Río fue distinguido en 2025, mientras que San Andrés dominó entre 2020 y 2024, y Galápagos fue premiado en ediciones anteriores.
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