Cierra un emblemático local de zapatos y liquida todo su stock: "Ya no lo podíamos bancar más"

La sucursal de la zapatería Mush ubicada en pleno centro marplatense decidió bajar sus persianas y liquidará todo el stock en la última semana de septiembre. "Bajó mucho la venta, subió el alquiler y ya no lo podíamos bancar", explicó a 0223 la encargada Gabriela, sobre los motivos del cierre del comercio sobre calle Rivadavia entre San Luis y Mitre.

"Nosotros acá teníamos el outlet y el local oficial en Güemes y Alberti, que ese sigue. Acá vamos a estar una semana más, hasta el domingo 27, aproximadamente", comentó la mujer al frente de Mush y en esa línea, habló de las promociones que ofrecen para liquidar el stock.

"En la línea Gravagna y Valeria Mazza, un par por $50.000 y dos pares por $80.000. Los borcegos de Valeria Mazza están en un par por $60.000 y dos pares por $100.000. Los saldos que quedan de la línea Fangio están en un par por $60.000 en efectivo", remarcó.

En el último año los cambios en las sucursales de la emblemática zapatería habían sido varios. "Nosotros teníamos el local en el shopping y abrimos este outlet después del verano, cerramos en el shopping y nos trasladamos acá", explicó Gabriela.

Por estos días, sin embargo, la nueva ubicación también cerrará sus puertas al público: "Lo que pasa es que la gente se maneja mucho con tarjeta en cuotas y nosotros tuvimos que sacar todas las promociones con tarjeta porque los costos bancarios subieron muchísimo".

"Cuando nos descontaban todas las comisiones, terminábamos cobrando el calzado al costo. Nos manejamos solo con Mercado Pago y tres cuotas sin interés, que es lo único que podemos ofrecer", sintetizó la comerciante.

El crudo relato del dueño de Mistica del Faro, otro local obligado a cerrar

La tradicional fábrica de sweaters de Mar del Plata Mística del Faro anunció el cierre de su local físico. "La situación no da para más, ya hace meses que el consumo se cayó a pedazos y bueno, por un tema de costos, decidimos llevar todo a la tienda online para ver si podemos seguir trabajando", explicó Maxi, el propietario del local a 0223.

A través de un video en las redes sociales, los dueños comunicaron la noticia a la comunidad y agradecieron el acompañamiento brindado durante más de tres décadas de proyecto. Contaron que no fue una decisión fácil de tomar y que en todos estos años de recorrido la fábrica ya había mutado de acuerdo a las adversidades.

"Nosotros tenemos la fábrica, donde trabajamos para terceros y para nosotros. Desde que abrieron las importaciones, ya en el gobierno de Macri lo sufrimos, también un poco en la pandemia, pero recuperamos rápido", contó Maxi y agregó: "Ahora con este gobierno que abrió las importaciones y encima la gente no tiene plata, el consumo se cayó a pedazos".

El local en calle San Juan fue una apuesta del último año. "Decidimos sumar un local, como para tener más visibilidad, empezar a hacer publicidad, armamos todo este local, lo que significó poner un montón de plata y seguir con la fábrica, pero bueno estoy metido todo el día acá y era un proyecto para crecer, que lo hicimos con mi señora, pero es imposible sostenerse", lamentó el propietario.

Antes del cierre del local, decidieron liquidar todo el stock a precios de costo.

"Es muy difícil porque son 30 años y es la primera vez que no la veo. Falta un año y medio para que termine este gobierno, si es que termina, porque hay mucha gente que lo sigue apoyando y es respetable, porque vivimos en democracia, pero lo más difícil de todo es que yo tengo chicos chiquitos, ¿qué les dejamos? Yo tengo 50 años", cerró entristecido.