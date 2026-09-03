Cierra una emblemática fábrica de sweaters en Mar del Plata: "Liquidamos todo"

A través de las redes sociales, la emblemática fábrica de sweaters de Mar del Plata Mística del Faro anunció su cierre definitivo. "Cerrar una etapa a los 50 no es fácil, pero nos adaptamos", expresaron sus propietarios en Instagram.

"Septiembre es el último mes con el local a la calle abierto en Mar del Plata", reveló el dueño del local y aclaró que mudarán el 100% de su producción a la tienda online, para seguir ofreciendo "envíos a todo el país".

Para despedir al local físico, los empleadores ofrecieron una liquidación de todo el stock a precios al costo. Pusieron a disposición sweaters a $12.000, bufandones a $10.000, pashminas a $6.000 y gorros y cuellos a $3.500.

Antes de cerrar la publicación, la cara detrás de Mística del Faro agradeció a la comunidad por el "acompañamiento de siempre". Muchos usuarios respondieron al video lamentándose y enviándoles sus buenos deseos para lo que viene.

"Lamento que esta realidad económica y social los lleve a cerrar. Les deseo que puedan continuar y mejorar las ventas de forma online y que pronto, cambio de rumbo económico mediante, puedan reabrir o renovarse con algún proyecto comercial o laboral que los haga felices", escribió una usuaria.

"Les deseo lo mejor para este nuevo cambio. Apostaron, pero todo está complicado. A no bajar los brazos", cerró otra clienta.