Mar del Plata Club se quedó con el clásico y consolida su liderazgo en el Regional Pampeano

En una tarde espléndida de rugby que convocó a más de 2000 personas en la cancha de Santa Celina, Mar del Plata Club superó a IPR Sporting por 31 a 21 en un duelo directo por la punta del Torneo Regional Pampeano. El conjunto local, que llegaba al encuentro al frente de la tabla con 46 puntos ante un escolta que sumaba 45, logró marcar la diferencia y afirmarse en lo más alto del certamen.

El desarrollo del partido fue sumamente entretenido e intenso. Aunque en el tramo inicial Sporting logró igualar las acciones en 7 puntos, el conjunto local ajustó las piezas y se escapó en el marcador, una ventaja que el visitante no pudo volver a acortar. La clave del triunfo verde y marrón estuvo en la obtención y el empuje de sus jugadores: Mar del Plata Club hizo prevalecer su poderío desde la hilera del line-out y la tracción de sus mauls, haciéndose infranqueable en esa fase de juego. Sporting, por su parte, pagó un precio muy alto por cometer reiterados errores no forzados en momentos decisivos.

La gran figura de la tarde fue Pedro Hernández Coste, decisivo al aportar 16 puntos producto de dos tries y tres conversiones. La lista de anotadores para el vencedor se completó con las conquistas de Gonzalo Recalde, Sebastián Hernando y Joaquín Rojas. En la visita, que al descanso ya caía por 21 a 14, apoyaron Agustín Area, Felipe Charles y Renato Abad, sumando este último la totalidad de las conversiones.

Más allá del resultado en la primera división, Santa Celina vivió una verdadera fiesta del deporte desde temprano. Con la antesala de los partidos de divisiones juveniles y la presentación del combinado de la Unión de Rugby de Mar del Plata, el marco de público fue imponente. Las dos parcialidades aportaron colorido, cantos y papelitos en la recepción de los equipos.



