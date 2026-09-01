Desesperada búsqueda de una chica de 21 años desaparecida en Mar del Plata

Noelia Soledad Ávalos fue vista por última vez el 31 de agosto.

Red Solidaria anunció la búsqueda de una joven de 21 años desaparecida en Mar del Plata desde el 31 de agosto. Se trata de Noelia Soledad Ávalos.

La denuncia por averiguación de paradero se radicó en la Comisaría 15ª. Desde el entorno de la joven aseguraron que no la volvieron a ver desde el pasado lunes.

Desesperada búsqueda de una joven de 21 años en Mar del Plata.

Desde la organización solicitaron a la comunidad que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes para la investigación se comunique al 911 o al 2235311774.

Noelia Soledad Ávalos fue vista por última vez el 31 de agosto.

Además autorizaron la difusión de la imagen de Noelia para extender el alcance de la búsqueda y pidieron colaboración para compartir y replicar el aviso.