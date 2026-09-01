Buscan a un marinero chubutense que desapareció en Mar del Plata

El chubutense fue visto por última vez este martes a la mañana en Ayolas al 5600, en el barrio Las Avenidas.

Buscan de forma desesperada a un marinero oriundo de Rawson que fue visto por última vez este martes por la mañana en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata.

Según advirtió su familia en diálogo con 0223, se trata de Lucas Enrique Urbano, de 34 años, quien llegó a la ciudad por trabajo, cuando el barco en el que se encontraba recaló en el puerto para descargar la pesca.

Lucas tiene 34 años, se embarcó en Madryn y desapareció en Mar del Plata.

Sin embargo, el chubutense se reunió con amigos y perdió su celular en la calle, por lo que en ese momento quedó totalmente incomunicado.

Conforme a su pareja María Sol, el hombre vestía una remera negra, un pantalón y buzo grises, y un par de zapatillas de color verde militar la última vez que lo vieron alrededor de las 11 en Ayolas al 5600.

En caso de contar con información sobre el paradero de Lucas, se debe informar al 911 o también al número 2805120877. Su familia pidió retenerlo si es visto.