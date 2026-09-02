Enzo Fernández rompió el mercado: el ranking histórico en el que quedó tras llegar al Manchester City

El mediocampista argentino fue transferido al Manchester City por 145 millones de euros y se convirtió en uno de los jugadores más caros de la historia.

Enzo Fernández protagonizó uno de los movimientos más impactantes del mercado de pases 2026. El mediocampista argentino dejó el Chelsea y fue transferido al Manchester City a cambio de 145 millones de euros, una cifra que lo ubicó inmediatamente entre los jugadores más caros de toda la historia. El pase se concretó sobre el cierre del mercado, después de que el futbolista fuera apartado de los últimos partidos del conjunto londinense mientras ambos clubes negociaban los detalles de la operación.

La transferencia también le permitió a Enzo conseguir un récord particular: se convirtió en el primer futbolista de la historia en ser vendido en dos oportunidades por más de 100 millones de euros. En 2023, Chelsea había desembolsado 121 millones de euros para comprarlo al Benfica y ahora Manchester City pagó todavía más para quedarse con el volante argentino. De esta manera, su nombre quedó definitivamente asociado a algunas de las operaciones económicas más importantes de la historia del fútbol.

Enzo Fernández, cuarto en el ranking de los pases más caros:

Neymar Jr. : el PSG le pagó 222 millones de euros al Barcelona en 2017 Kylian Mbappé : el PSG le pagó 180 millones de euros al Mónaco en 2018 Ousmane Dembélé : el Barcelona le pagó 148 millones de euros al Borussia Dortmund en 2017 Enzo Fernández : el Manchester City le pagó 145 millones de euros al Chelsea en 2026 Alexander Isak : el Liverpool le pagó 145 millones de euros al Newcastle en 2025 Morgan Rogers : el Chelsea le pagó 138 millones de euros al Aston Villa en 2026 Elliot Anderson : el Manchester City le pagó 135 millones de euros al Nottingham Forest en 2026 Philippe Coutinho : el Barcelona le pagó 135 millones de euros al Liverpool en 2017 João Félix : el Atlético Madrid le pagó 127,2 millones de euros al Benfica en 2019 Jude Bellingham : el Real Madrid le pagó 127 millones de euros al Borussia Dortmund en 2023

Jugadores que más dinero movieron en la historia:

Pero el impacto de Enzo también puede medirse por el dinero total generado durante sus diferentes traspasos. El argentino ya se convirtió en el tercer futbolista que más dinero movió en la historia de los mercados de pases, con 310,25 millones de euros, sumando sus transferencias a Benfica, Chelsea y ahora Manchester City.

Por delante aparecen Neymar Jr. con 400 millones en tres operaciones y Romelu Lukaku, con 369,9 millones de euros acumulados en nueve fichajes. Más atrás aparece Cristiano Ronaldo, de Portugal, con 247 millones de euros en cinco traspasos históricos entre clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Así, el salto al Manchester City no solamente representa un nuevo capítulo en la carrera de Enzo Fernández, sino que también modifica su lugar en la historia económica del fútbol. A los 25 años, el argentino ya forma parte del selecto grupo de jugadores que protagonizaron los pases más caros de todos los tiempos, se ubica tercero entre los futbolistas que más dinero generaron en transferencias y se convirtió en el argentino más caro en la historia también superando nuevamente su récord. Ahora, su desafío estará dentro de la cancha, donde buscará justificar semejante inversión y convertirse en una pieza fundamental del equipo inglés.