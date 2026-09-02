Rige un alerta amarillo para esta noche y anuncian más agua para el jueves en Mar del Plata
Pronosticaron condiciones adversas para la noche del miércoles y se espera que el mal tiempo continúe durante el jueves.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada a pura lluvia en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revalidó el alerta amarillo por tormenta para la noche de este miércoles.
Si bien el organismo suspendió la misma advertencia que regía para la tarde, anticipó que para las horas finales se esperan tormentas aisladas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.
Además, para ese lapso proyectaron valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, los cuales pueden ser superados de forma puntual, en las costas de General Pueyrredon y Mar Chiquita, al igual que en General Alvarado.
En cuanto al jueves, no anunciaron nuevas alertas, pero están previstas tormentas durante la madrugada y chaparrones por la mañana y la tarde. Las precipitaciones se disiparían para la noche.
Y por el lado del termómetro, el SMN adelantó una máxima de 14° y una mínima de 6°, y también pronosticó que el viento soplará suave y sin interrupciones del sudoeste, aunque con intensas ráfagas a la tarde.
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