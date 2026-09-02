Rige un alerta amarillo para esta noche y anuncian más agua para el jueves en Mar del Plata

Después de una jornada a pura lluvia en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revalidó el alerta amarillo por tormenta para la noche de este miércoles.

Si bien el organismo suspendió la misma advertencia que regía para la tarde, anticipó que para las horas finales se esperan tormentas aisladas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

Las tormentas se extenderán hasta la madrugada del jueves y los chaparrones seguirán hasta la tarde.

Además, para ese lapso proyectaron valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, los cuales pueden ser superados de forma puntual, en las costas de General Pueyrredon y Mar Chiquita, al igual que en General Alvarado.

En cuanto al jueves, no anunciaron nuevas alertas, pero están previstas tormentas durante la madrugada y chaparrones por la mañana y la tarde. Las precipitaciones se disiparían para la noche.

Y por el lado del termómetro, el SMN adelantó una máxima de 14° y una mínima de 6°, y también pronosticó que el viento soplará suave y sin interrupciones del sudoeste, aunque con intensas ráfagas a la tarde.