Se viene feo: doble alerta amarillo en Mar del Plata y la provincia entera bajo advertencias meteorológicas

Después de una jornada agradable con pasajes de sol y buena temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo por tormenta y viento para este jueves en Mar del Plata.

En principio, durante la noche de este miércoles se espera que se registren las primeras lluvias aisladas de una seguidilla de agua, que estarán acompañadas por 11° y viento que correrá leve del sudeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

Las advertencias climáticas rigen desde la madrigada hasta la noche del jueves en Mar del Plata.

En cuanto las advertencias, en el caso de las tormentas rigen en la madrugada y la tarde, mientras que por el lado del viento para la mañana y la noche, por lo que no coincidirán.

En esa línea, el organismo anunció que los municipios de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado se verán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alertas amarillos y naranjas durante el jueves.

Además, pronosticó probabilidades de intensas ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente, y proyectó valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

En paralelo, el SMN advirtió por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Después del temporal, anuncian un fuerte descenso de la temperatura.

Y con respecto a la temperatura, adelantaron una máxima de 11° y una mínima de 7° para el jueves atravesado por las inclemencias climáticas. Las condiciones se normalizarían el viernes, cuando no anuncian más lluvias pero sí ráfagas de hasta 59 km/h.