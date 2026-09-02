"El verdadero significado de lucha": Chloe finalizó su tratamiento oncológico e hizo sonar la campana del Materno Infantil

Después de dos interminables años de tratamiento oncológico, llegó el momento más deseado para una pequeña guerrera cuando entre aplausos, sonrisas y lágrimas de emoción sonó el repique de la campana del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) que decretó su victoria frente a la enfermedad.

A upa de su padre, Chloe Rodríguez recorrió el pasillo conformado por sus médicos y seres queridos, avanzó hacia la campana del final para hacerla sonar y una de las profesionales hizo lectura y entrega del diploma de Valentía "por cumplir con coraje y esfuerzo su tratamiento".

Ese instante marcó el final de una eterna travesía para la niña y su familia, que compartió el bello momento en redes sociales y celebró la ansiada recuperación. El video fue compartido por su madre Micaela, quien graficó la explosión de su corazón en una sentida carta.

"Hoy no termina solo un tratamiento. Hoy termina una de las etapas más difíciles de nuestras vidas. Hace dos años recibimos una noticia que jamás imaginamos. El miedo se apoderó de nosotros, sentimos que el mundo se detenía y que el camino iba a ser demasiado largo", comienza el texto de la joven madre.

A pesar de las adversidades, Micaela recordó que con "lágrimas, fuerza, fe y un amor inmenso" por Chloe consiguieron llegar a que la menor haga tambalear el badajo y alcanzar ese sonido triunfal, más allá de que en el futuro restan controles. "Seguiremos caminando con esperanza, este sonido marca el final de un tratamiento que nos cambió para siempre", remarcó.

Tras dos años de lucha, Chloe finalizó su tratamiento en el Materno Infantil.

En ese sentido, la mamá agradeció "a cada médico, enfermero, personal de limpieza, administrativos y a todas las personas del hospital que cuidaron" de su hija "con tanto amor y dedicación", y sostuvo que nunca olvidarán "lo que hicieron por ella". Del mismo modo valoró cada gesto hacia ellos y la pequeña, sea a partir de un mensaje o una visita.

Finalmente, Micaela le dedicó unas palabras a Chloe: "Sos la persona más valiente que conozco. Aunque eras muy chiquita para entender todo lo que pasaba, enfrentaste cada internación, estudio y tratamiento con una fortaleza que nos enseñó a todos el verdadero significado de la lucha. Estoy inmensamente orgullosa de vos. Que el sonido de esta campana anuncie la salud".