Murió tras llegar a la clínica y su cuerpo estuvo horas dentro de un auto: la familia denuncia que no recibió atención

Una mujer de más de 70 años murió este miércoles por la tarde luego de llegar a una clínica privada de la ciudad, donde tenía un turno con un traumatólogo, y su cuerpo estuvo más de dos horas dentro del automóvil particular en el que había sido trasladada, según denunció su familia.

Una de sus hijas aseguró en diálogo con 0223 que su madre llegó con signos vitales a la Clínica Mar del Plata, aunque en un estado delicado, y cuestionó la supuesta falta de atención médica dentro de la clínica. “Trajimos a mi mamá porque tenía un turno con el traumatólogo. La habían operado el 13 de agosto y tenía que hacer una revisación”, relató.

Una de sus hijas denunció el episodio.

Siempre siguiendo su testimonio, la mujer fue trasladada hasta la clínica en un auto particular. “Mamá llegó con signos vitales, muy bajos, pero llegó con signos vitales”, afirmó.

La hija sostuvo que una enfermera salió a informarles que la paciente no tenía signos vitales, pero cuestionó que esa situación no haya sido constatada por un médico.

La situación derivó en un fuerte reclamo por parte de la familia, que permaneció en el lugar a la espera de una respuesta. De acuerdo con la denuncia, el cuerpo de la mujer continuaba dentro del vehículo particular estacionado en la vía pública mientras aguardaban la intervención de las autoridades.

“La dejaron a mi mamá en el auto, todavía está en el auto, hace dos horas que está en el auto. Acá no sale ningún responsable a hacerse cargo de nada”, expresó la hija.

La mujer cuestionó además que desde la clínica les hayan informado que su madre estaba fallecida sin brindarles mayores explicaciones. “Dijeron que estaba fallecida y la dejaron en el auto cuando mi mamá todavía respiraba. No dieron ninguna explicación. Estamos esperando qué van a hacer”, sostuvo.

Los familiares reclamaron respuestas en la puerta de la clínica.

Ante la situación, se dio intervención a la Policía, que tomó los datos de los familiares, mientras que la Justicia dispuso medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Por el momento, la denuncia de la familia no implica que se encuentre acreditada una responsabilidad por parte de la clínica. La investigación judicial deberá establecer qué ocurrió desde el momento en que la mujer llegó al establecimiento, si efectivamente presentaba signos vitales, qué atención recibió y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.

En el caso tomó intervención el fiscal Carlos Russo en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte. Finalmente, una ambulancia de una empresa privada constató el deceso de la mujer.