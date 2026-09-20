Conmoción: una mujer murió tras descompensarse en el lago Lácar en San Martín de Los Andes

Una tragedia conmocionó a la comunidad de San Martín de Los Andes este sábado cuando una mujer adulta mayor perdió la vida tras sufrir un colapso físico en las inmediaciones del lago Lácar. El incidente ocurrió en un sector emblemático del paseo municipal, frente al monumento de Los Ciervos, un punto de gran afluencia en el centro de la ciudad.

Testigos que transitaban por la zona alertaron a las fuerzas de seguridad al notar la situación. Al llegar, los profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), junto con la Comisaría 23 y la Prefectura Naval Argentina, encontraron a la víctima fuera del agua, con signos de grave compromiso vital. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas de forma prolongada, no pudieron salvarle la vida.

Las causas exactas del fallecimiento aún no se han determinado, ya que el caso está bajo secreto sumarial y en proceso de investigación por la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. Se están realizando peritajes, tomas de testimonios y la autopsia correspondiente para esclarecer los motivos que llevaron a la mujer a ingresar al lago durante la época invernal.

Según reportes locales, la mujer habría ingresado voluntariamente a un tramo poco profundo del lago. En esta época, las temperaturas del agua oscilan entre 5 °C y 8 °C, condiciones que representan un riesgo elevado de hipotermia sin la protección adecuada. Además, ese día se registraron temperaturas ambientales entre 3 °C y 11 °C con precipitaciones leves, factores que aumentan el peligro de descompensación rápida en ambientes fríos.

El hallazgo del cuerpo en la orilla del lago y el contexto climático adverso sugieren que el frío pudo haber sido un factor determinante. Las autoridades mantienen la investigación abierta para confirmar si existieron afecciones previas o circunstancias particulares que expliquen el trágico desenlace.

Este hecho causó gran conmoción entre los vecinos y visitantes, dado que el paseo municipal es un lugar frecuentado por la comunidad local y turistas, debido a su cercanía con el casco urbano y su atractivo natural.