Fue a una fiesta de Año Nuevo, le tiraron un petardo en la cara y no volverá a ver de un ojo

Un hombre de 34 años resultó gravemente herido durante una fiesta de Año Nuevo en San Martín de los Andes. La víctima, identificada como Ignacio Leiva, fue a una fiesta privada para celebrar la llegada del 2026 junto a sus amigos, pero le tiraron un petardo en la cara y perdió un ojo.

El lamentable episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves 1 de enero en una fiesta llamada “Cherry”. Según indicaron desde la organización del evento, la pirotecnia fue ingresada de forma ilegal al predio. Después del incidente, cancelaron el encuentro de forma inmediata.

De acuerdo con la información publicada por el portal LM Neuquén, el hecho sucedió entre las 3:30 y las 4 de la madrugada en la carpa abierta donde se desarrollaba el festejo. Una persona que estaba en medio de la pista empezó a tirar petardos al aire y uno de ellos impactó en la cara de Ignacio, provocándole una lesión ocular irreversible.

La víctima sufrió el estallido del globo ocular, lo que derivó en una pérdida total de la visión en uno de sus ojos. Fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia hacia el Hospital Dr. Ramón Carrillo y luego se lo derivó al Hospital Austral, en la provincia de Buenos Aires, donde continuó su tratamiento.

El joven vive en General Villegas y se encontraba de vacaciones junto a sus amigos y su pareja en San Martín de los Andes, en un viaje que planificaron para recibir el año nuevo en el sur.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que ingresó la pirotecnia y tiró el petardo. La familia de la víctima inició una denuncia penal para dar con los responsables del hecho y pidieron a quienes estuvieron presentes en la fiesta que aporten imágenes para sumar a la investigación.