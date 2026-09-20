Gran apagón en el AMBA: múltiples viviendas y comercios se quedaron sin luz durante la mañana

Un amplio apagón afectó durante la mañana de este domingo a diferentes barrios de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La interrupción del suministro eléctrico dejó a numerosos vecinos sin luz y provocó complicaciones en el movimiento diario.

La falta de energía también repercutió en los comercios y las viviendas de las zonas afectadas. Ante esta situación, los usuarios comenzaron a manifestar su preocupación y a compartir información sobre el alcance del corte a través de las redes sociales.

Los barrios más afectados por la interrupción del servicio

Según la información recolectada hasta el momento, el apagón alcanzó a distintos sectores del norte del AMBA, incluyendo barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre el origen de la falla ni sobre la cantidad exacta de usuarios afectados por la interrupción. Incluso, muchos usuarios confirmaron que continúan sufriendo el corte del servicio.

El corte generó numerosos reclamos y dejó a los usuarios a la espera de respuestas por parte de las empresas distribuidoras. Cabe remarcar que una interrupción prolongada del servicio puede afectar especialmente a los comercios y al funcionamiento de sus distintos dispositivos eléctricos.