La ex estrella de la Premier League que se salvó de milagro de una fractura tras un insólito atropello

El inglés fue arrollado por un rodillo mientras calentaba en Tailandia, pero evitó una lesión grave y hasta volvió a jugar.

Andros Townsend vivió uno de los momentos más insólitos de su extensa carrera como futbolista. El exjugador de la Premier League, que defendió las camisetas de Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton y Luton Town, fue atropellado por un rodillo utilizado para nivelar el césped mientras realizaba el calentamiento junto a sus compañeros del Prachuap FC, en Tailandia. El impacto generó preocupación inmediata, aunque finalmente pudo evitar una lesión de gravedad.

El increíble episodio ocurrió durante el entretiempo del encuentro entre Pattani FC y Prachuap FC. Townsend salió momentáneamente de la zona de calentamiento mientras participaba de una acción con pelota y terminó en la trayectoria de la maquinaria que trabajaba sobre el terreno de juego. El rodillo lo golpeó en las piernas y llegó a avanzar por sus extremidades hasta cerca de la cintura antes de que el operario pudiera detenerlo.

La escena generó una enorme preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Townsend quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser auxiliado, pero contra lo que podía esperarse por la violencia del impacto, logró levantarse y continuar con los movimientos previos al partido. Finalmente, el futbolista de 35 años no sufrió una lesión grave y pudo incluso ingresar en los minutos finales del encuentro.

Para dimensionar la trayectoria del protagonista, Townsend no es un jugador desconocido para el fútbol de élite. Surgido de las inferiores del Tottenham, llegó a disputar 291 partidos en la Premier League y también pasó por Newcastle, Crystal Palace, Everton y Luton Town. Además, representó a la selección de Inglaterra en 13 oportunidades. Su último paso por el fútbol inglés fue con Luton Town, antes de continuar su carrera en el exterior.

Después del susto, la historia tuvo un desenlace todavía más llamativo. Townsend se recuperó y apareció sobre el final del partido para sumar algunos minutos con Prachuap FC, que terminó derrotando 3-0 como visitante a Pattani. El británico, que actualmente continúa su carrera en el fútbol tailandés, transformó así un accidente que pudo haber terminado con una lesión importante en una de las anécdotas más insólitas de su trayectoria.

La situación rápidamente se volvió viral y recorrió las redes sociales por lo inesperado de las imágenes. Townsend, lejos de quedar fuera de competencia, logró volver a la cancha apenas unos minutos después del atropello. Para un futbolista acostumbrado a los escenarios de la Premier League y a enfrentar algunos de los partidos más exigentes del fútbol inglés, su experiencia en Tailandia seguramente quedará entre las historias más increíbles de una carrera que, por fortuna, terminó esta vez solamente con un enorme susto.